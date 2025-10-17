Principal índice de Lisboa registra pérdidas al finalizar operaciones este 17 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el PSI 20, que terminó rueda bursátil del viernes 17 de octubre con bajadas del 0,9%, hasta los 8.266,08 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 8.306,59 puntos y la cifra mínima de 8.206,76 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el PSI 20 registra un incremento 1,18%, por ello desde hace un año aún acumula un ascenso del 26,11%. El PSI 20 se sitúa un 0,9% por debajo de su máximo del presente año (8.340,83 puntos) y un 32,17% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.