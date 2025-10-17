Principal indicador suizo registra pérdidas al iniciar operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Swiss Market, que comienza rueda bursátil del viernes 17 de octubre con notables descensos del 1,18%, hasta los 12.552,69 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con jornadas anteriores, el índice bursátil pone el fin a dos sesiones de racha positiva.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market marca una subida 0,57%, de modo que en el último año acumula aún un incremento del 2,39%. El Swiss Market se sitúa un 4,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 15,29% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.