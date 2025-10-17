Honduras: cotización de apertura del dólar hoy 17 de octubre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia al inicio a 26,17 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,26% si se compara con la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 26,10 lempiras, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,1% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 5,09%.

Si comparamos el valor con días pasados, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando marcó un descenso del 0,97%, demostrando que no es capaz de establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento algo inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.