FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 17 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el FTSE MIB IDX, que empieza la sesión del viernes 17 de octubre con fuertes caídas del 2,01%, hasta los 41.524,16 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el índice invierte el valor de la jornada previa, en el que se saldó con un incremento del 0,4%, mostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una disminución 1,25%; por contra en el último año acumula aún una subida del 18,51%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 4,51% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.484 puntos) y un 26,86% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).