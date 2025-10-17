Noticias

Euro Stoxx 50 termina en terreno negativo este 17 de octubre

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el EuroStoxx 50, que acabó la jornada del viernes 17 de octubre con caídas del 0,77%, hasta los 5.608,75 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 5.640,56 puntos y un mínimo de 5.555,25 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,51%.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 marca un incremento 1,4%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 13,94%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.652,01 puntos) y un 21,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

