Euro: cotización de cierre hoy 17 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 42,70 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,35% si se compara con los 42,55 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro anota un incremento 0,31%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 13,03%.

Con respecto a jornadas anteriores, sumó cuatro sesiones seguidas en verde. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es sutilmente inferior a los números logrados para el último año (10,43%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.