Euro: cotización de cierre hoy 17 de octubre en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 30,51 lempiras en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,36% comparado con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 30,40 lempiras, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota una subida 0,42% y desde hace un año acumula aún un ascenso del 16,96%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, acumuló cuatro jornadas seguidas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 15,5%, que es una cifra algo inferior al dato de volatilidad anual (15,68%), así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo normal en estas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.