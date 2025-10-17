El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 17 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Nikkei 225, que terminó la jornada financiera del viernes 17 de octubre con notables bajadas del 1,44%, hasta los 47.580,22 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 48.140,90 puntos y un volumen mínimo de 47.494,31 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,34%.

En la última semana, el Nikkei 225 anota un descenso 2,06% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene un ascenso del 23,15%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,06% por debajo de su máximo en lo que va de año (48.580,44 puntos) y un 52,81% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

