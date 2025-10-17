El mercado de la India abrió operaciones con tendencia a la baja este 17 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nifty 50, que inaugura la jornada del viernes 17 de octubre con leves bajadas del 0,14%, hasta los 25.548,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el indicador con este valor frena la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 marca un ascenso 1,04%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,68%. El Nifty 50 se sitúa un 0,35% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 15,7% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).