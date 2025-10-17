Dólar: cotización de cierre hoy 17 de octubre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,17 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,26% frente a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 26,10 lempiras, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,1% y en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 5,09%.

Analizando este dato con el de fechas previas, dio la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un descenso del 0,97%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad fue de 12,77%, que es una cifra sutilmente inferior al dato de volatilidad anual (13,67%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.