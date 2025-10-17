Dólar: cotización de apertura hoy 17 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,26% comparado con los 36,53 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un incremento del 0,9%.

Comparando este dato con el de días pasados, suma cuatro sesiones consecutivas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance algo inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.