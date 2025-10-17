Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de octubre

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Córdoba para este 17 de octubre.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Córdoba es de 75% durante el día y del 18% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 93% en el transcurso del día y del 48% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 20 grados y un mínimo de 11 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 2.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

Córdoba y el clima a lo largo del año

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. Los veranos sonhúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. Sin embargo en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.