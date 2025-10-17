Cierre del índice Taiwan Weighted este 17 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el Taiwan Weighted, que terminó rueda bursátil del viernes 17 de octubre con una variación del 0%, hasta los 27.302,37 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 27.513,09 puntos y un volumen mínimo de 27.302,37 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento 3,5% y en términos interanuales todavía mantiene una subida del 19,44%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.