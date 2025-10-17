Noticias

Cierre del índice Taiwan Weighted este 17 de octubre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el Taiwan Weighted, que terminó rueda bursátil del viernes 17 de octubre con una variación del 0%, hasta los 27.302,37 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 27.513,09 puntos y un volumen mínimo de 27.302,37 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento 3,5% y en términos interanuales todavía mantiene una subida del 19,44%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

El mercado japonés cerró operaciones a la baja este 17 de octubre

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El mercado japonés cerró operaciones

Pronóstico del clima en La Plata para este 17 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en La

Clima hoy en Argentina: temperaturas para Mendoza este 17 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en Argentina: temperaturas

Clima en Rosario: el estado del tiempo para este 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Rosario: el estado

Clima en Córdoba: temperatura y probabilidad de lluvia para este 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Córdoba: temperatura y