Cierre del índice RTSI de Rusia este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que acabó la jornada financiera del martes 14 de octubre con una variación del 0,25%, hasta los 1.001,30 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 1.004,09 puntos y la cifra mínima de 985,79 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,82%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota una bajada 2,41%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene un incremento del 11,74%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,47% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,24% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.