BIST 100 pierde 0,9% tras el cierre de la operaciones este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BIST 100, que acabó la jornada del jueves 16 de octubre con caídas del 0,9%, hasta los 10.370,78 puntos. El indicador anotó un máximo de 10.562,29 puntos y la cifra mínima de 10.335,21 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,15%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca una disminución 3,32%; sin embargo en términos interanuales acumula aún una subida del 17,05%. El BIST 100 se sitúa un 10,05% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,81 puntos) y un 15,12% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Asimismo, el SSE Composite Index, que puede considerarse el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más sobresalientes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.