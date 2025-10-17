BIST 100 empieza la jornada en terreno negativo este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que inaugura la sesión de mercado del jueves 16 de octubre con bajadas del 0,9%, hasta los 10.370,78 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas pasadas, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó una subida del 2,27%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 marca una disminución 3,32%; pero desde hace un año acumula aún un ascenso del 17,05%. El BIST 100 se sitúa un 10,05% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 15,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).