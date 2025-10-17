Noticias

Apertura del RTSI de Rusia este 14 de octubre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el RTSI (Russia), que inaugura la sesión del martes 14 de octubre con una variación del 0,25%, hasta los 1.001,30 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas anteriores, el índice bursátil encadena tres sesiones seguidas en rojo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el RTSI (Russia) registra una bajada 2,41%; sin embargo desde hace un año acumula aún una subida del 11,74%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,47% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,24% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, viene el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el más representativo de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más sobresalientes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura de mercados:PSI 20 gana 1,08% este 16 de octubre

Apertura de sesión PSI 20: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura de mercados:PSI 20 gana

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 17 de octubre

Cierre de operaciones Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng: el principal índice

ATX comienza operaciones a la baja este 17 de octubre

Apertura de sesión ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX comienza operaciones a la

FTSE MIB IDX arranca operaciones bursátiles en terreno negativo de este 17 de octubre

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

FTSE MIB IDX arranca operaciones

En la apertura de mercados, AEX pierde 1,42% este 17 de octubre

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

En la apertura de mercados,