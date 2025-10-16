Taiwan Weighted cerró en terrenos positivos este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del jueves 16 de octubre con subidas del 1,27%, hasta los 27.647,87 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 27.732,78 puntos y la cifra mínima de 27.337,32 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula un ascenso 4,81%, por ello en términos interanuales mantiene aún una subida del 20,95%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.