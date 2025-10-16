Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,47% este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Swiss Market, que empieza la sesión bursátil del jueves 16 de octubre con incrementos del 0,47%, hasta los 12.588,94 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en positivo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market acumula un descenso 0,16%; pero en términos interanuales todavía mantiene una subida del 3,58%. El Swiss Market se sitúa un 4,39% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 15,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).