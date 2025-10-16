Noticias

Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,47% este 16 de octubre

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Swiss Market, que empieza la sesión bursátil del jueves 16 de octubre con incrementos del 0,47%, hasta los 12.588,94 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en positivo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market acumula un descenso 0,16%; pero en términos interanuales todavía mantiene una subida del 3,58%. El Swiss Market se sitúa un 4,39% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 15,63% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

SuizaMercadosBolsa de Valores de SuizaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Índice ATX este 16 de octubre: pierde terreno durante la apertura de la jornada

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice ATX este 16 de

Apertura del FTSE MIB IDX este 16 de octubre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del FTSE MIB IDX

OMXS30 cae un 0,19% durante la apertura de la jornada de este 16 de octubre

Apertura de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

OMXS30 cae un 0,19% durante

Apertura del RTSI de Rusia este 14 de octubre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del RTSI de Rusia

En la apertura de mercados, AEX pierde 0,29% este 16 de octubre

Inicio de sesión AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

En la apertura de mercados,