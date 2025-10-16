Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Ecuador

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. no tiene sentido

Beéle

El tema de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 58.294 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

Tras acumular 56.604 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 47.775 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 45.177 reproducciones.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Esta es la canción que se ubica en el quinto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 45.107, lo que marca un hito en la carrera musical de Young Cister.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Un número tan favorable como 44.171 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Rels B va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. si te pillara

Beéle

Tras haberse reproducido 40.030 veces, la nueva canción de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. top diesel

Beéle

«top diesel» de Beéle se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 39.874 reproducciones.

9. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd va en descenso: ya llega a la novena posición. Sus 39.265 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la décima posición, con 36.474 reproducciones.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.