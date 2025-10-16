Taylor Swift se mantiene firme en la lista de las 10 canciones más escuchadas en Spotify Uruguay hoy

Desde los primeros registros de la humanidad, la música ha sido un lenguaje universal capaz de conectar a las personas más allá de su idioma o cultura. (REUTERS/Daniel Cole)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las 10 de canciones más reproducidas en Spotify Uruguay el 16 de septiembre

Esta colaboración continúa escalando posiciones yy ahora se ubica primera en el ranking, consolidándose como la favorita del público uruguayo. (Instagram/@rozeoficialok)

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

La canción de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 35.220 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

El exitazo de La Dosis sigue abriéndose camino en las listas. Con 26.712 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición segunda.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Un tema urbano que celebra la conexión y la pasión entre dos personas. (Foto Jose Breton/Invision/AP, archivo)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums pierde fuerza. Hoy solo cosecha 24.270 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer puesto, lo que apunta a que va de salida.

4. TU VAS SIN (fav)

Debutó oficialmente en 2014 con su EP "Change Or Die" y desde entonces ha ganado gran popularidad en España y Latinoamérica con temas que combinan letras introspectivas y ritmos urbanos. (Foto: César Vicuña / OCESA)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 22.425 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Los Mayores

Es una banda uruguaya de música tropical especializada en plena, un género tradicional del país. (Instagram/@lanuevaescuela.uy)

LA NUEVA ESCUELA

Tras haberse reproducido 22.141 veces, «Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 5.

6. Maquillaje

LA NUEVA ESCUELA

Tras acumular 21.994 reproducciones, el temazo de LA NUEVA ESCUELA se mantiene en sexto lugar.

7. La Plena

Tema urbano que mezcla ritmos contagiosos con letras que hablan de atracción y momentos intensos entre dos personas. (@westcol)

W Sound

Esta es la canción de W Sound que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 21.501 reproducciones.

8. no tiene sentido

(Beéle/Instagram)

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se vende como pan caliente. Ya lleva 20.910 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Un número tan favorable como 20.638 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Young Cister va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. The Fate of Ophelia

A pesar de su descenso en el ranking, Taylor Swift se mantiene en el ranking de las 10 canciones más escuchadas. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Taylor Swift

«The Fate of Ophelia» de Taylor Swift va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 18.938 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.