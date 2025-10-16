PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el PSI 20, que empieza la sesión del miércoles 15 de octubre con leves ascensos del 0,29%, hasta los 8.251,93 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas pasadas, el indicador acumula tres fechas seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 anota una subida 1,26%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 23,64%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.