Honduras: cotización de cierre del euro hoy 16 de octubre de EUR a HNL

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 30,57 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,96% con respecto a los 30,28 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un incremento 1,84%, por ello en términos interanuales mantiene aún una subida del 17,1%.

Si comparamos el valor con días anteriores, encadenó tres fechas consecutivas en verde. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

