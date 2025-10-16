Euro: cotización de cierre hoy 16 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negoció al cierre a 42,82 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,11% frente a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 42,35 córdobas, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula una subida 1,23% y desde hace un año aún acumula un ascenso del 13,36%.

En relación a días anteriores, sumó tres fechas sucesivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 11,41%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (10,48%), así que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.