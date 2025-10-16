Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Chile

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Who

Jimin

La canción de Jimin se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 261.627 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

Tras acumular 256.617 reproducciones, «TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se mantiene en segundo lugar.

3. DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)», interpretado por Jere Klein, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 237.240 reproducciones.

4. Shiny

Easykid

«Shiny» de Easykid es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 219.348 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)», interpretado por Germanini, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 201.921 reproducciones.

6. 30 Mil Pies

Cris MJ

Tras acumular 195.753 reproducciones, el temazo de Cris MJ se mantiene en sexto lugar.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 177.508 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. NEBULA (w Nacho G Flow)

Lyon la f

«NEBULA (w Nacho G Flow)» de Lyon la f se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 157.004 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. Be Mine

Jimin

«Be Mine» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 149.040 reproducciones.

10. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Tras haberse reproducido 147.509 veces, «Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.