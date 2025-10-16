En la apertura de mercados, AEX pierde 0,29% este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el AEX, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 16 de octubre con leves bajadas del 0,29%, hasta los 955,66 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas previas, el índice suma cuatro sesiones consecutivas en cifras negativas.

Con respecto a la última semana, el AEX registra una bajada 0,61%; sin embargo en el último año mantiene aún una subida del 6,25%. El AEX se sitúa un 1,17% por debajo de su máximo del presente año (966,94 puntos) y un 19,99% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.