Dólar: cotización de cierre hoy 16 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,34% frente a los 36,50 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero en el último año aún conserva un ascenso del 0,9%.

Si comparamos la cifra con fechas previas, encadenó tres jornadas consecutivas en verde. En los pasados siete días la volatilidad fue algo inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.