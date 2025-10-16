Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de octubre en Mendoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este jueves 16 de octubre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Mendoza.

En Mendoza se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 61% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del estado del tiempo en Mendoza

El clima seco de Mendoza

Ciudad de Mendoza se caracteriza por tener veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus peculiaridades es que todo el año está seco. La temperatura varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores temporada para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se torna muy caluroso.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

