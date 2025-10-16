Cierre del índice RTSI de Rusia este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el RTSI (Russia), que acabó la jornada en los mercados del martes 14 de octubre con una variación del 0,25%, hasta los 1.001,30 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 1.004,09 puntos y la cifra mínima de 985,79 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,82%.

En la última semana, el RTSI (Russia) marca una bajada 2,41%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 11,74%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,47% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,24% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.