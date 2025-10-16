Noticias

Cierre del índice RTSI de Rusia este 14 de octubre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de leves movimientos para el RTSI (Russia), que acabó la jornada en los mercados del martes 14 de octubre con una variación del 0,25%, hasta los 1.001,30 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 1.004,09 puntos y la cifra mínima de 985,79 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,82%.

En la última semana, el RTSI (Russia) marca una bajada 2,41%; pese a ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 11,74%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,47% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 17,24% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Cierre del índice MOEX Russia este 15 de octubre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del índice MOEX Russia

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del viernes 17 de octubre

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

Chiclayo: pronóstico del clima y

Euro: cotización de cierre hoy 16 de octubre en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 16 de octubre en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Euro: cotización de cierre hoy 16 de octubre en Costa Rica

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy