BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 15 de octubre

Inicio de jornada positiva para el BIST 100, que comienza la sesión bursátil del miércoles 15 de octubre con incrementos del 1,44%, hasta los 10.464,48 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas previas, el indicador pone punto final a cinco jornadas de racha plana.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 acumula una bajada 2,71%; por contra en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 20,29%. El BIST 100 se sitúa un 9,24% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 16,16% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del valor de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).