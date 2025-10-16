Apertura del principal índice del mercado ruso este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que comienza la jornada financiera del miércoles 15 de octubre con una variación del 0,15%, hasta los 2.545,22 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días anteriores, el indicador corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el MOEX Russia Index anota una disminución 0,67%, de modo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 7,51%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,48% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 0,15% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.541,49 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.