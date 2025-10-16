Apertura del Euro Stoxx 50 este 16 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del jueves 16 de octubre con una variación del 0,03%, hasta los 5.606,60 puntos, tras la apertura. En relación a fechas anteriores, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas de subida.

Con respecto a los últimos siete días, el EuroStoxx 50 marca una disminución 0,34%; sin embargo desde hace un año aún conserva un ascenso del 13,51%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,8% por debajo de su máximo del presente año (5.651,71 puntos) y un 21,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.