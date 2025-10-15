Valor de apertura del euro en Nicaragua este 15 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se paga al inicio del día a 42,60 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,18% comparado con el dato de la jornada previa, que fue de 42,10 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca un incremento 0,7%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 12,3%.

Respecto de fechas previas, encadena dos sesiones seguidas en dígitos positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es superior a los datos logrados para el último año (10,49%), lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.