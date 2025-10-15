Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 15 de octubre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,63% con respecto a los 36,39 córdobas de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,14% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 0,7%.

Si comparamos el dato con fechas previas, acumula dos jornadas consecutivas de subida. La cifra de la volatilidad es sutilmente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.