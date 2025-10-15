Noticias

Valor de apertura del dólar en Honduras este 15 de octubre de USD a HNL

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 26,15 lempiras en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,18% frente a los 25,85 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,2% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 5,11%.

Con respecto a días anteriores, encadena dos jornadas sucesivas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad presenta un rendimiento algo superior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

