Taiwan Weighted pierde 1,7% en la apertura de operaciones este 15 de octubre

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Taiwan Weighted, que comienza rueda bursátil del miércoles 15 de octubre con notables bajadas del 1,7%, hasta los 26.836,99 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, el índice invierte el dato de la sesión previa, en el que cerró con un incremento del 0,54%, sin lograr establecer una clara tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el Taiwan Weighted anota un ascenso 1,74%, de modo que en el último año acumula aún una subida del 17,4%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,7% por debajo de su máximo del presente año (27.301,92 puntos) y un 54,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, hay que mencionar el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el preponderante de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

