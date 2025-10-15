Swiss Market finaliza operaciones con movimientos positivos el 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Swiss Market, que cerró rueda bursátil del miércoles 15 de octubre con incrementos del 0,76%, hasta los 12.529,58 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 12.529,58 puntos y un mínimo de 12.415,74 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Swiss Market marca una bajada 0,94%; aunque en términos interanuales aún conserva una subida del 3,74%. El Swiss Market se sitúa un 4,84% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 15,08% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.