Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,48% este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de jornada para el Swiss Market, que comienza rueda bursátil del miércoles 15 de octubre con subidas del 0,48%, hasta los 12.494,41 puntos, tras la apertura. Con respecto a jornadas previas, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó una bajada del 0,03%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados.

En relación a la última semana, el Swiss Market registra un descenso 1,22%; sin embargo en el último año acumula aún una subida del 3,45%. El Swiss Market se sitúa un 5,11% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 14,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.