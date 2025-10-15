Top 10: las mejores series en la plataforma de Disney+ que nadie se puede perder

La serie Andor, sigue siendo una de las favoritas de los usuarios en la plataforma. (Photo courtesy of Lucasfilm. ©2025 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Apple ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las series más exitosas del momento de Disney+

1.- Andor

2.- Marvel Zombies

3.- Daredevil: Born Again

4.- Dancing with the Stars

5.- Ironheart

6.- Agatha All Along

7.- X-Men ’97

8.- The Mandalorian

9.- Eyes of Wakanda

10.- Your Friendly Neighborhood Spider-Man

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué opciones tiene Disney+

La unión entre Deadpool y Wolverine era de las más esperadas. (MARVEL STUDIOS)

Disney+ ha ampliado constantemente su catálogo, ofreciendo una amplia gama de películas y series originales, como The Mandalorian, Hawkeye y Muppets Mayhem: Confusión eléctrica. Esta plataforma de streaming se ha convertido en un referente del entretenimiento al incluir contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.

La suscripción a Disney+ proporciona acceso al catálogo local, recomendaciones personalizadas y funciones como descargas de contenido. Además, permite la visualización simultánea en varios dispositivos compatibles dentro de un mismo hogar, lo que facilita el disfrute del contenido en familia o con amigos.

El servicio no solo se limita a ofrecer contenido clásico, sino que también incluye producciones exclusivas que se actualizan regularmente, asegurando que siempre haya algo nuevo para los suscriptores. La calidad de video y audio es otro de los aspectos destacados, adaptándose a las necesidades de cada usuario según el plan elegido.

Disney+ se ha posicionado como una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia de entretenimiento completa, combinando lo mejor de sus franquicias más queridas con innovaciones tecnológicas que mejoran la experiencia del usuario. La plataforma sigue creciendo y diversificando su oferta, consolidándose como un líder en el mercado del streaming.