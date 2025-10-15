Predicción del clima: estas son las temperaturas en San Francisco de Macoris

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en San Francisco de Macoris para este 16 de octubre.

En San Francisco de Macoris se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 75% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 85% en el transcurso del día y del 58% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 5.

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima que predomina es tropical.

Lo meses más calientes de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en esta ciudad dominicana, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.