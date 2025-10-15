Top 10 Netflix Argentina: “La mujer del camarote 10″ lidera el ranking de las mejores películas del momento

Mientras navega en un yate de lujo por una asignación laboral, una periodista (Keira Knightley) ve cómo lanzan a alguien por la borda a mitad de la noche. Sin embargo, no faltan pasajeros ni miembros de la tripulación. (Netflix)

Netflix alcanzó recientemente los 301 millones de suscriptores, una cifra que ha crecido de manera ininterrumpida desde su fundación en 1997, excepto durante los primeros seis meses de 2022.

Entre su vasta oferta, la plataforma actualizó la lista semanal de las películas más vistas en Argentina, en la que se incluyen comedias románticas, producciones de acción, animación, suspenso, documentales y cine independiente, con opciones para todos los gustos.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Argentina

1. La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10)

"La mujer del camarote 10" sigue a una periodista que vivirá momentos de terror cuando nadie le crea lo que dice (Foto: CBS Films / Gotham Group / Sister Picture)

A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve como alguien cae al mar. Pero cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

2. Caramelo

Esta nueva película de Netflix celebra el término brasilero caramelo, el cual se refiere a perros mestizos de color marrón. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

3. Limpia

Una empleada doméstica y la niña a su cuidado forjan un lazo profundo durante un verano tormentoso, hasta que la brecha entre sus mundos desencadena una tragedia. (Netflix)

Estela, una joven de la zona rural de Chile, se embarca en un viaje a Santiago, dejando atrás a su familia para trabajar como empleada doméstica en un hogar acomodado.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. Mi padre, el asesino BTK (My Father, the BTK Killer)

La serie presenta su relato personal y escalofriante, explorando cómo enfrentó la realidad de ser hija de uno de los criminales más infames y cómo eso afectó su vida y relaciones. Crédito: Netflix

Criada por un hombre que llevaba una monstruosa doble vida, la hija del asesino en serie BTK comparte su escalofriante historia.

6. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

¡La épica batalla continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo.

La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

7. Lilo, Lilo, el cocodrilo

Josh y sus padres se impactan al encontrar a un cocodrilo que canta en su ático, pero pronto aprenden a quererlo. Lamentablemente, su gruñón vecino no parece sentir lo mismo. (Netflix)

Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo un cocodrilo cantante a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música viviendo en el ático de su nueva casa.

Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por su malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti, para mostrar al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor.

8. Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

El documental hecho en Argentina se sumerge en el recorrido de DUKI, con una mirada íntima sobre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas musicales más representativos de su generación. A través de entrevistas y material detrás de escena, muestra cómo el artista convirtió su historia personal en un fenómeno cultural, mientras se prepara para dos hitos de su carrera: sus shows en el Estadio River Plate, y en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. (Netflix)

La estrella argentina del trap Duki ofrece una mirada íntima a su pasado y carrera, desde las primeras batallas de rap hasta su ascenso como creador de éxitos verificado en este documental.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Las brujas (de Roald Dahl)

La actriz Anne Hathaway (adelante) en el papel de la gran bruja, Octavia Spencer (i) como la abuela y Eugenia Caruso (d) como Consuella , durante una escena de la película "The Witches", dirigida por el tan versátil y veterano director Robert Zemeckis. (EFE/Warner Bros. Pictures)

Un pequeño huérfano a finales de 1967, se va a vivir con su querida abuela a Demopolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas brujas por lo que deciden mudarse a un hotel de lujo en la costa.

Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la Gran Bruja que ha reunido a sus secuaces de todo el planeta, que van de incógnito, para llevar a cabo sus horribles planes.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original.

Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa.

Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.