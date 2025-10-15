MOEX Russia Index pierde terreno al inicio de la jornada de este 14 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión del martes 14 de octubre con descensos del 1,35%, hasta los 2.541,49 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días previos, el índice bursátil encadena tres jornadas consecutivas de bajada.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index registra un descenso 4,76%, de manera que desde hace un año aún conserva una bajada del 8,03%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,59% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.326,14 puntos)

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).