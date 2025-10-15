Honduras: cotización de apertura del euro hoy 15 de octubre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la jornada de hoy el euro se paga al comienzo de sesión a 30,42 lempiras en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,73% con respecto a la cifra de la jornada previa de 29,90 lempiras, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 0,19% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 16,07%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, encadena dos sesiones consecutivas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días es superior a la acumulada en el último año, de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.