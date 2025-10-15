Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la jornada financiera del miércoles 15 de octubre con incrementos del 1,84%, hasta los 25.910,60 puntos. El selectivo marcó un máximo de 25.982,21 puntos y un mínimo de 25.593,45 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,5%.

Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) anota un descenso 3,42%; pero en términos interanuales aún conserva una subida del 12,17%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,04% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 37,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.