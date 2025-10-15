Noticias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 15 de octubre

Apertura de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el EuroStoxx 50, que comienza la jornada del miércoles 15 de octubre con ascensos del 0,82%, hasta los 5.597,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador cambia el sentido del dato anterior, cuando marcó una disminución del 0,67%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una bajada 0,93% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 13,28%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,96% por debajo de su máximo del presente año (5.651,71 puntos) y un 21,1% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

EuropaMercadosBolsa de Valores de EuropaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de Lisboa este 14 de octubre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice de

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 15 de octubre

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó terreno tras

ATX gana terreno al comienzo de la jornada este 15 de octubre

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX gana terreno al comienzo

En la apertura de mercados, AEX pierde 0,29% este 15 de octubre

Apertura de sesión AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

En la apertura de mercados,

Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,48% este 15 de octubre

Apertura de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Swiss Market abre el mercado