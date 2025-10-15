Euro Stoxx 50 tiene tendencia alcista al término de la sesión de este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el EuroStoxx 50, que acabó rueda bursátil del miércoles 15 de octubre con notables incrementos del 1,12%, hasta los 5.614,47 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 5.639,95 puntos y un volumen mínimo de 5.566,97 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,29%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra una disminución 0,62%; pero desde hace un año acumula aún un ascenso del 13,63%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,66% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.651,71 puntos) y un 21,47% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.