En la apertura de mercados, AEX pierde 0,29% este 15 de octubre

Día adverso para el AEX, que comienza la jornada financiera del miércoles 15 de octubre con leves bajadas del 0,29%, hasta los 955,62 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, el índice suma cuatro sesiones sucesivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX anota una disminución 0,61%; sin embargo desde hace un año mantiene aún un ascenso del 6,25%. El AEX se sitúa un 1,17% por debajo de su máximo en lo que va de año (966,94 puntos) y un 19,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

