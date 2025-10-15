Noticias

El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra en terreno positivo este 15 de octubre

Cierre de sesión OMXS 30: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el OMXS 30, que acabó la sesión del miércoles 15 de octubre con ascensos del 0,62%, hasta los 2.738,14 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 2.745,66 puntos y un mínimo de 2.729,32 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,59%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el OMXS 30 registra un ascenso 0,17%, por lo que en el último año acumula aún una subida del 6,38%. El OMXS 30 se sitúa un 0,88% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 25,85% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

