¿Cómo estará el clima en La Plata?

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en La Plata para este miércoles.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en La Plata es de 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 47% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 26 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en La Plata?

Apodada como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos son calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos suelen ser gélidos y con viento. durante el año la metrópoli presenta temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en contadas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.