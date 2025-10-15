BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 15 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión bursátil del miércoles 15 de octubre con leves ascensos del 0,35%, hasta los 82.314,01 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice pone freno a dos jornadas seguidas con tendencia plana.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,66% y en el último año mantiene aún un ascenso del 0,42%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,08% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 12,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).